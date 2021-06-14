В стране и мире Путин заявил о важности поиска компромиссов в отношениях с США Анна Назайкина Президент РФ отметил, что наиболее важными факторами в международных делах являются предсказуемость и стабильность. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил о важности поиска в отношениях с Соединенными Штатами компромиссов и взаимовыгодных решений. «Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», - сказал глава государства. Путин отметил, что наиболее важными факторами в международных отношениях являются предсказуемость и стабильность, однако РФ в последние годы не видела, чтобы Штаты их показывали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика