Путин заявил о важности поиска компромиссов в отношениях с США
Президент РФ отметил, что наиболее важными факторами в международных делах являются предсказуемость и стабильность.
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Президент РФ Владимир Путин в интервью NBC заявил о важности поиска в отношениях с Соединенными Штатами компромиссов и взаимовыгодных решений.
«Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать компромиссные решения, которые приемлемы для всех сторон», - сказал глава государства.
Путин отметил, что наиболее важными факторами в международных отношениях являются предсказуемость и стабильность, однако РФ в последние годы не видела, чтобы Штаты их показывали.