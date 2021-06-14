«ДТП» с участием скейтера и лошади в Санкт-Петербурге попало на видео

В Санкт-Петербурге молодой человек получил серьезные травмы после столкновения с лошадью. Инцидент произошел на улице Рубинштейна и попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как скейтер попытался проехать под брюхом лошади, однако животное испугалось, отскочило в сторону и ударило юношу копытом по голове.

Молодой человек с трудом поднялся, сделал несколько шагов, а потом схватился за голову. Скейтера госпитализировали с серьезными травмами, о его состоянии не сообщается, сообщает Piter.tv.