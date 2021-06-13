Опрос показал, куда россияне чаще всего опаздывают и почему

Россияне, которые не отличаются пунктуальностью и приходом на работу или учебу вовремя - это самые распространенные места (46%), где может не соблюдаться трудовая или учебная дисциплина, назвали причины своих опозданий.

Согласно исследованию, которое приводит RT, чаще всего опаздывающие ссылаются на задержки общественного транспорта (41%), автомобильные пробки (30%), нежелание просыпаться по будильнику по утрам (16%), перегруженный график (16%) и длительные сборы (13%).

Также россияне говорят, что опаздывать куда-либо им приходится по причине того, что они по утрам провожают своих детей в детский сад или школу, а еще 4% - в связи с необходимостью погулять с домашними животными.

Среди других мест, куда еще по традиции можно опоздать - называются встречи с друзьями, романтические события, а также прибытие не вовремя на вокзалы или остановки, где должны отправляться по расписанию - электрички, автобусы или троллейбусы.