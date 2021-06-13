Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опрос показал, куда россияне чаще всего опаздывают и почему

Валентина Пескова
09:19 13.06.2021
Среди причин регулярной не пунктуальности самыми распространенными оказались задержки общественного транспорта, маленькие дети, пробки и нежелание вставать по утрам.
Опрос показал, куда россияне чаще всего опаздывают и почему
© Фото: Nick White, moodboard, Globallookpress
Читайте нас на:

Россияне, которые не отличаются пунктуальностью и приходом на работу или учебу вовремя - это самые распространенные места (46%), где может не соблюдаться трудовая или учебная дисциплина, назвали причины своих опозданий.

Согласно исследованию, которое приводит RT, чаще всего опаздывающие ссылаются на задержки общественного транспорта (41%), автомобильные пробки (30%), нежелание просыпаться по будильнику по утрам (16%), перегруженный график (16%) и длительные сборы (13%).

Также россияне говорят, что опаздывать куда-либо им приходится по причине того, что они по утрам провожают своих детей в детский сад или школу, а еще 4% - в связи с необходимостью погулять с домашними животными.

Среди других мест, куда еще по традиции можно опоздать - называются встречи с друзьями, романтические события, а также прибытие не вовремя на вокзалы или остановки, где должны отправляться по расписанию - электрички, автобусы или троллейбусы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:22 В стране и мире
При взрыве газа в Китае 11 человек погибли и еще 37 находятся в критическом состоянии
07:46 В стране и мире
В Нигерии бандиты убили 53 человека в шести деревнях
06:23 В стране и мире
Неизвестный открыл стрельбу и убил трех человек в Кливленде
05:22 В стране и мире
Видео
Минимум три человека погибли в загоревшемся доме в Якутске
02:26 В стране и мире
Видео
Два дома загорелись и обрушились в Екатеринбурге
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.