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Врач раскрыла опасность веганской диеты для детей и подростков

Алена Миронова
08:48 13.06.2021
Врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева рассказала, почему веганская диета опасна для детей и подростков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago-images.de, Globallookpress
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Вегетарианство стало очень популярным в современном мире. О том, почему такая диета опасна для детей и подростков, «Звезде» рассказала врач-диетолог, специалист по ЛФК, health-инвестор Ольга Шмелева.

Эксперт отметила, что детский организм является растущим. В первую очередь, он нуждается во всех жирах, белках и углеводах. 

«Если он недополучает те самые восемь незаменимых аминокислот, которые входят только в мясные, рыбные, молочные продукты, и не входят в растительную пищу, то просто произойдет базово неправильная закладка функционирования органов и систем. И могут случиться такие сбои, которые могут дать отзвук через несколько лет. И очень сложно будет даже разобраться, почему. А потому, что неправильно устроена, допустим, та же самая ферментативная система, которая закладывается в детском возрасте», - объяснила врач.

Шмелева отметила, что порой отговорить людей от веганства бывает очень сложно, поскольку под свою техническую базу они подкладывают идеологию.

«Вот детям я все таки бы.. даже в семье веганов..рекомендовала настоятельно не использовать ни с физиологической точки зрения, ни с бытовой точки зрения веганство», - подчеркнула эксперт.

Шмелева отметила, что есть некоторые витамины и вещества, которые получить из растительных продуктов невозможно. К таким относится B12 - крайне важный в нашем организме витамин, участвующий в цепочке биохимических процессов. Эксперт резюмировала, что зачастую из-за того, что в детстве сложится дефицит какого-либо витамина, в будущем может появиться тот или иной пробел, старт какого-либо заболевания.

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