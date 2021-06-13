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При взрыве газа в Китае 11 человек погибли и еще 37 находятся в критическом состоянии

Валентина Пескова
08:22 13.06.2021
Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где располагается большой продовольственный рынок.
При взрыве газа в Китае 11 человек погибли и еще 37 находятся в критическом состоянии
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Мощный взрыв природного газа на территории жилого комплекса в китайском городе Шиянь привел к гибели 11 человек. Взрывная волна также задела еще 37 человек, которые находятся в критическом состоянии, всего госпитализированы с места ЧП - 144 человека, сообщает Центральное телевидение КНР.

Взрыв произошел около 6.30 по местному времени на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, где находился большой продовольственный рынок. Разрушены около 40 киосков.

Утром на территории рынка находилось уже много людей, которые пришли туда позавтракать. Поэтому пострадавших при происшествии оказалось так много. Спасательная операция по поиску людей, которые еще могут находиться под завалами, продолжается до сих пор. 

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