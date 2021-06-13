Кинолог объяснил, почему нельзя брить собаку летом

В жаркую погоду следует проявить особую заботу о своих домашних животных, поскольку им тяжелее переносить солнечный зной без помощи своего хозяина. В первую очередь специалисты советуют при прогулках с собаками перед выходом на улицу обработать им нос и лапы прохладной водой, а также исключить их активность под солнечными лучами.

Как пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, собаку не следует в жаркую погоду стричь и брить, мотивируя это тем, что вы хотите избавить ее от перегрева, проредив меховую «шубку». Поскольку именно шерсть как раз и защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева.

«Нельзя брить собаку наголо или делать короткую стрижку, так как в этом случае вы подвергните собаку риску получить ожоги или тепловой удар. В жару достаточно вычесывать подшерсток почаще и смачивать лапы и нос прохладной водой», - рассказал кинолог РИА Новости.

Специалист также советует пересмотреть режим прогулок, отправляясь с питомцем на улицу или ранним утром или поздним вечером. А если все-таки получается гулять только днем, то нужно исключить прогулки по раскаленному асфальту и не в тени. Физические упражнения под прямыми солнечными лучами на специальных площадках или вне их - также не рекомендуются.

Собак также не следует перекармливать летом, поскольку в такие дни они меньше двигаются, и следить за тем, чтобы у собаки всегда был доступ к свежей еде и воде, меняя их в миске, чтобы они не испортились и не застаивались.