В стране и мире В детский сад Петрозаводска привезли гнилые продукты Валентина Пескова Как оказалось, поставщик питания ООО «Надежда» регулярно получает претензии от фирм, с которыми сотрудничает, и только после этого меняет товар. © Фото: Владимир Любарский, ВКонтакте Читайте нас на: В Петрозаводске разбираются с ситуацией, возникшей с поставкой продуктов для питания детей в детских садах. О проблеме сообщил глава столицы Карелии после того, как получил сообщение из детского дошкольного учреждения №12, куда поступили гнилые продукты. «Вчера получил сигнал о том, что в детский сад №12 привезли гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. Немедленно направил в детсад совместную комиссию из сотрудников управления образования и городских депутатов. Продукты заменили. Разбираемся в ситуации», - сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как оказалось, за поставщиком продуктов ООО «Надежда» подобные «грехи» водятся давно: компания регулярно выходит на аукционы, потом - снижает цены, после этого закономерно получает претензии по качеству и только потом - меняет товар. © Владимир Любарский, ВКонтакте Для пущей наглядности губернатор города приложил фото привезенных в детский сад продуктов, после просмотра которых складывается ощущение, что поставщик просто перепутал пакеты и по ошибке просто привез тот, который предназначался для выброса в мусорный контейнер. «Будем проверять, куда еще эта фирма поставляла "продукты", и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие отходы не попадали на кухни детских садов. Таких поставщиков надо обходить стороной», - заключил Любарский. Глава Петрозаводска отметил, что у владельцев компании, - очевидно, - просто отсутствует совесть, если они отдают себе отчет, что везут самую настоящую «дрянь» и при этом еще и пытаются убедить приемщика в том, что он должен ее принять за качественную продукцию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика