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В детский сад Петрозаводска привезли гнилые продукты

Валентина Пескова
07:29 13.06.2021
Как оказалось, поставщик питания ООО «Надежда» регулярно получает претензии от фирм, с которыми сотрудничает, и только после этого меняет товар.
В детский сад Петрозаводска привезли гнилые продукты
© Фото: Владимир Любарский, ВКонтакте
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В Петрозаводске разбираются с ситуацией, возникшей с поставкой продуктов для питания детей в детских садах. О проблеме сообщил глава столицы Карелии после того, как получил сообщение из детского дошкольного учреждения №12, куда поступили гнилые продукты.

«Вчера получил сигнал о том, что в детский сад №12 привезли гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. Немедленно направил в детсад совместную комиссию из сотрудников управления образования и городских депутатов. Продукты заменили. Разбираемся в ситуации», - сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как оказалось, за поставщиком продуктов ООО «Надежда» подобные «грехи» водятся давно: компания регулярно выходит на аукционы, потом - снижает цены, после этого закономерно получает претензии по качеству и только потом - меняет товар.

© Владимир Любарский, ВКонтакте

Для пущей наглядности губернатор города приложил фото привезенных в детский сад продуктов, после просмотра которых складывается ощущение, что поставщик просто перепутал пакеты и по ошибке просто привез тот, который предназначался для выброса в мусорный контейнер.

«Будем проверять, куда еще эта фирма поставляла "продукты", и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие отходы не попадали на кухни детских садов. Таких поставщиков надо обходить стороной», - заключил Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что у владельцев компании, - очевидно, - просто отсутствует совесть, если они отдают себе отчет, что везут самую настоящую «дрянь» и при этом еще и пытаются убедить приемщика в том, что он должен ее принять за качественную продукцию.

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