В детский сад Петрозаводска привезли гнилые продукты
В Петрозаводске разбираются с ситуацией, возникшей с поставкой продуктов для питания детей в детских садах. О проблеме сообщил глава столицы Карелии после того, как получил сообщение из детского дошкольного учреждения №12, куда поступили гнилые продукты.
«Вчера получил сигнал о том, что в детский сад №12 привезли гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. Немедленно направил в детсад совместную комиссию из сотрудников управления образования и городских депутатов. Продукты заменили. Разбираемся в ситуации», - сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как оказалось, за поставщиком продуктов ООО «Надежда» подобные «грехи» водятся давно: компания регулярно выходит на аукционы, потом - снижает цены, после этого закономерно получает претензии по качеству и только потом - меняет товар.