В Нигерии бандиты убили 53 человека в шести деревнях

Бандиты, занимающиеся угоном скота, убили 53 человека в шести деревнях в штате Замфара на северо-западе Нигерии.

«Атакам преступной банды в течение минувшего четверга и пятницы подверглись шесть деревень в районе Зурми, убиты 53 фермера», - передает нигерийская газета Vanguard слова представителя полиции штата Мохаммед Шеху.

По имеющейся информации, бандиты занимались угоном скота. Уже второй год в Нигерии наблюдается рост числа нападений бандитов на местных жителей - они убивают и запугивают людей, захватывают в заложники для выкупа, крадут скот.

Власти вынуждены задействовать специальные отряды полиции, а также армейские подразделения для того, чтобы справиться с разгулом преступности.

