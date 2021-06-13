Китайцы оценили популярные у россиян способы борьбы с похмельем

Китайский портал Sohu опубликовал статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают россияне.

Самый популярный метод, как считает автор статьи, называется «разгон» - смысл в том, чтобы перед употреблением «основной» дозы алкоголя выпить рюмку водку для того, чтобы «разогнать» организм, подготовить его к большим количествам спиртного.

Похмелья можно избежать также выпив немного рассола от огурцов или квашеной капусты. Автор считает также, что хорошим способом борьбы с абстинентным синдромом является употребление йогурта.

Как отмечается в статье, россияне, как правило, для того, чтобы снизить «ударную» силу алкоголя, пьют водку, закусывая солеными огурцами, а кока-колой или минеральной водой разбавляют алкоголь.

Ранее доктор Симран Дио определила самые опасные алкогольные напитки. Так, например, газированные напитки и коктейли, включая игристые вина или джин-тоник, могут привести к быстрому и сильному опьянению. По словам специалиста, чередуя напитки разной крепости, человек легко может потерять контроль за количеством выпитого и, соответственно, опьянеть намного сильнее.