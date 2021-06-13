Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Китайцы оценили популярные у россиян способы борьбы с похмельем

Алена Миронова
07:12 13.06.2021
В Китае оценили способы, с помощью которых россияне борются с похмельем.
Китайцы оценили популярные у россиян способы борьбы с похмельем
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Китайский портал Sohu опубликовал статью о главных способах избавления от похмелья, к которым прибегают россияне.

Самый популярный метод, как считает автор статьи, называется «разгон» - смысл в том, чтобы перед употреблением «основной» дозы алкоголя выпить рюмку водку для того, чтобы «разогнать» организм, подготовить его к большим количествам спиртного.

Похмелья можно избежать также выпив немного рассола от огурцов или квашеной капусты. Автор считает также, что хорошим способом борьбы с абстинентным синдромом является употребление йогурта.

Как отмечается в статье, россияне, как правило, для того, чтобы снизить «ударную» силу алкоголя, пьют водку, закусывая солеными огурцами, а кока-колой или минеральной водой разбавляют алкоголь.

Ранее доктор Симран Дио определила самые опасные алкогольные напитки. Так, например, газированные напитки и коктейли, включая игристые вина или джин-тоник, могут привести к быстрому и сильному опьянению. По словам специалиста, чередуя напитки разной крепости, человек легко может потерять контроль за количеством выпитого и, соответственно, опьянеть намного сильнее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:23 В стране и мире
Неизвестный открыл стрельбу и убил трех человек в Кливленде
05:22 В стране и мире
Видео
Минимум три человека погибли в загоревшемся доме в Якутске
02:26 В стране и мире
Видео
Два дома загорелись и обрушились в Екатеринбурге
00:33 В стране и мире
Видео
«Столица закатов»: красочный фестиваль фейерверков стартовал в Нижнем Новгороде
23:18 Спорт
Кристиан Эриксен признан игроком матча Дания-Финляндия на Евро-2020
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.