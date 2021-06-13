Неизвестный открыл стрельбу и убил трех человек в Кливленде

В американском штате Огайо неизвестный человек открыл огонь по людям в городе Кливленд. Как сообщает местный портал Cleveland.com, в результате три человека были убиты, еще четверо получили ранения.

Инцидент произошел ночью где-то в районе пересечения улицы Бакей-роуд с 89-й Ист Стрит. Сержант полиции сообщила, что на месте погиб 40-летний мужчина, еще двое мужчин - 40 и 36 лет - скончались после того, как были доставлены с тяжелыми ранениями в ближайшую больницу. Их имена пока не называются.

Четверо пострадавших - три женщины 36, 30 и 43 лет, - и один мужчина, возраст которого сразу установить не удалось - с огнестрельными ранениями доставлены в больницу при национальном университете.