Неизвестный открыл стрельбу и убил трех человек в Кливленде
Как сообщают СМИ, имена жертв полиция пока не называет, еще четыре человека, получивших ранения, доставлены в больницы.
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В американском штате Огайо неизвестный человек открыл огонь по людям в городе Кливленд. Как сообщает местный портал Cleveland.com, в результате три человека были убиты, еще четверо получили ранения.
Инцидент произошел ночью где-то в районе пересечения улицы Бакей-роуд с 89-й Ист Стрит. Сержант полиции сообщила, что на месте погиб 40-летний мужчина, еще двое мужчин - 40 и 36 лет - скончались после того, как были доставлены с тяжелыми ранениями в ближайшую больницу. Их имена пока не называются.
Четверо пострадавших - три женщины 36, 30 и 43 лет, - и один мужчина, возраст которого сразу установить не удалось - с огнестрельными ранениями доставлены в больницу при национальном университете.