Минимум три человека погибли в загоревшемся доме в Якутске

В городе Якутске в воскресенье, 13 июня, произошел пожар на территории частного дома. Инцидент произошел на улице Луговой. Данную информацию сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено жилое здание и гараж. Предположительно, внутри находилось четыре человека. Как минимум трое человек погибли в результате возгорания.

«Разборка места происшествия продолжается», - указала руководитель пресс-службы ведомства Ксения Рахматулина.

Пожар был устранен на площади 140 квадратных метров. К тушению пламени было привлечено 54 человека и 14 единиц техники. Причина случившегося, а также степень ущерба в настоящий момент устанавливаются.