Разнородные силы ТОФ показали слаженную работу на учениях в центральной части Тихого океана: видео

В рамках оперативных учений разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне, которые проходят в центральной части Тихого океана, отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. Организация взаимодействия между разнородными силами флота осуществляется непосредственно с корабля управления «Маршал Крылов» (флагманского).

Корабельные тактические группы Тихоокеанского флота совершили переход протяженностью около четырех тысяч километров из мест базирования и районов несения дежурства, осуществили развертывание в составе группировки сил флота для выполнения учебных задач и приступили к охране и обороне района проведения учения.

В дальней морской зоне корабельной группировкой отработаны вопросы взаимодействия разнородных сил при выполнении задач противолодочной борьбы. Для поиска и слежения за подводными лодками условного противника были привлечены противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.

По замыслу тренировки экипаж большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» с помощью гидроакустической станции обнаружил подводную лодку в районе проведения учения группировкой сил Тихоокеанского флота. Об обнаружении было доложено на главный командный пункт корабля управления «Маршал Крылов» командующему группировки. Для слежения и классификации обнаруженной подводной лодки были подняты вертолеты Ка-27ПЛ с гидроакустическим оборудованием на борту.

Командующим группировки сил ТОФ в дальней морской зоне было принято решение о преследовании и вытеснении из района проведения учений подводной лодки корветами «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». В ходе учения экипажи кораблей группировки ТОФ в дальней морской зоне выполнили артиллерийские стрельбы из автоматической корабельной установки АК-630 и универсальной корабельной установки А-190.

К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», а также суда материально-технического обеспечения.

Также в учении задействованы экипажи дальней и противолодочной авиации Воздушно-космических сил и Тихоокеанского флота. Оперативные учения разнородных сил флота в дальней морской зоне проходят в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.