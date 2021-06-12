Фестиваль военных оркестров провели в Севастополе ко Дню России

В Севастополе на главной площади состоялся IV Всероссийский фестиваль военных оркестров, приуроченный к празднованию Дня России. В нем приняли участие военный оркестр бригады специального назначения и отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, Образцово-показательный оркестр Росгвардии, а также коллективы Крымского соединения, штабов Центрального, Южного и Приволжского округов войск национальной гвардии РФ.

В открытии мероприятия поучаствовали более трехсот музыкантов, сыгравших гимны Российской Федерации и Севастополя. После этого на сцене прошла череда торжественных праздничных выступлений.

Завершились концерты в рамках «Всегда на страже – 2021» в 21.30. Этот фестиваль прошел в городе Севастополе уже четвертый раз.