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Фестиваль военных оркестров провели в Севастополе ко Дню России

Анна Берестовая
22:50 12.06.2021
В Севастополе отпраздновали День России на фестивале военных оркестров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: sev.gov.ru
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В Севастополе на главной площади состоялся IV Всероссийский фестиваль военных оркестров, приуроченный к празднованию Дня России. В нем приняли участие военный оркестр бригады специального назначения и отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота, Образцово-показательный оркестр Росгвардии, а также коллективы Крымского соединения, штабов Центрального, Южного и Приволжского округов войск национальной гвардии РФ.

В открытии мероприятия поучаствовали более трехсот музыкантов, сыгравших гимны Российской Федерации и Севастополя. После этого на сцене прошла череда торжественных праздничных выступлений.

Завершились концерты в рамках «Всегда на страже – 2021» в 21.30. Этот фестиваль прошел в городе Севастополе уже четвертый раз.

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