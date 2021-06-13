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Украина проиграла Нидерландам в матче Евро-2020

Виктория Ивашечкина
23:53 13.06.2021
Встреча команд прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме.
Украина проиграла Нидерландам в матче Евро-2020
© Фото: Moritz Mueller via www.imago-imawww.imago-images.de Globallookpress
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Украинская сборная по футболу проиграла команде Нидерландов со счетом 2:3 на Чемпионате Европы-2020. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды).

Счет в матче открыла сборная Нидерландов. На 52-й минуте гол в ворота соперника забил Жоржиньо Вейналдум. А на 59-й минуте нидерландские футболисты удвоили свое преимущество. Гол забил нападающий Ваутер Вегорст.

На 75 минуте игры украинец Андрей Ярмоленко заработал первый гол для своей команды. При этом спустя четыре минуты сборная Украины сравняла счет. Второй гол в ворота противника забил Роман Яремчук.

На 85 минуте игры отметился игрок нидерландской команды Дензел Дюмфрис, который головой отправил мяч в ворота противника.

В группе C Евро-2020 кроме Украины и Нидерландов также выступают сборные Австрии и Северной Македонии. Встреча команд прошла в воскресенье, 13 июня в Бухаресте. Австрийцы обыграли команду Северной Македонии со счетом 3:1.

Напомним, Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Чемпионат проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.

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