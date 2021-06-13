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Два дома загорелись и обрушились в Екатеринбурге

Анна Берестовая
02:26 13.06.2021
Два здания обрушились из-за крупного пожара в Екатеринбурге.
© Видео: incekb, Вконтакте © Фото: mishytka_93, Вконтакте
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Сегодня, 13 июня, в Екатеринбурге вспыхнули два частных дома. Инцидент произошел на улице Кондратьева. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

В результате возгорания здания обрушились. Площадь распространения огня достигла примерно 200 квадратных метров. По сообщениям очевидцев, на месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

Как сообщили свидетели порталу «Екатеринбург онлайн», существует угроза распространения пламени на пока не затронутые дома. Кроме того, вокруг горящих построек множество тополиного пуха и мусора. Также остается неизвестным, был ли кто-то в обрушившихся домах.

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