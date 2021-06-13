Стройка на костях и минах: почему под Петербургом впервые возбудили дело о надругательстве на захоронениями

В России на этой неделе впервые было возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронений. В Тельмановском сельском поселении Тосненского района, в середине мая, после начала строительства коммерческого объекта было обнаружено массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. И казалось бы все очевидно – стройку необходимо остановить, начать поисковые работы, останки поднять и перезахоронить, попытаться установить имена погибших. Но собственник земли решил иначе и просто вышвырнул со строительной площадки поисковиков и найденные в земле кости и боеприпасы.

Как только Марина Чичулина услышала, что в поселке Тельмана в 30 километрах от города на Неве нашли останки красноармейца Николая Кутузова, она бросила все дела и примчалась на место раскопок. Марина - внучка медбрата, вместе с отцом она искала деда много лет и наконец нашла - спустя 80 лет.

«Папа в архивах запросы делал он искал, но так и не нашел и спустя столько лет и такая новость», - рассказывает женщина.

А увидев еще десятки неопознанных героев, которые остались навечно лежать в этих окопах – женщина расплакалась, закрыв лицо руками.

Всего пара дней раскопок, а поисковики достали уже больше 20 медальонов, а значит больше 20 семей возможно нашли своих родных. И это только начало. На передовой Ленинградского фронта бои не стихали с 1941 по 1943 год и все было изрыто снарядами.

«Ленинградский фронт был самый горячий. Здесь находился Ижорский завод, на котором лилась броня для танков. У фашистов была задача номер один - уничтожить Ижорский завод», - рассказывает командир поискового отряда «Колпинский рубеж» Константин Дюба.

Чтобы вернуть кому-то деда или прадеда поисковики работают с утра и до темноты. А когда начинают говорить о том, что у этих красноармейцев был шанс оказаться навечно погребенными под очередным коттеджем или складом, у суровых мужчин в глазах стоят слезы.

«Тут 15 тысяч человек лежат - они отдали жизнь и выворачивать их экскаваторами! Не могу в принципе объяснить, как человек может на это идти?», - едва сдерживает слезы Константин.

Владелец земли начал грандиозную стройку и, даже когда узнал, что здесь лежат тысячи защитников Ленинграда, решил не останавливаться.

Полковник запаса Сергей Мачинский показывает черный грунт в середине поля – это возможное место преступления. Поисковики узнали, что на этом месте братская могила 56-й стрелковой дивизии и сразу рассказали об этом владельцу земли - гендиректору компании «Эврика» Юрию Мацко. Но он просто выставил их за дверь. А сам, по данным следствия, дал рабочим задание по ночам вывозить останки бойцов самосвалами.

«В этом месте была братская могила, сюда подъезжал экскаватор, в одно и то же место на поле, и выгребал черное пятно, которое появляется после гниения органики. Скорее всего, эту землю погрузили и увезли - люди говорят, земляные работы были ночью и шли грузовики под покровом темноты. А ведь это память чья-то», - говорит Мачинский.

Металлолоискатель здесь подает сигнал буквально на каждом шагу - эта земля не только пропитана кровью десятки тысяч защитников блокадного Ленинграда, но и усыпана железом войны: гранатами, неразорвавшимися минами и снарядами. Которые могли сдетонировать во время незаконного строительства, которое вел собственник территории.

Приехавшие на раскопки саперы в ужасе, ведь один удар ковшом экскаватора мог привести к мощнейшему взрыву.

«Немецкий снаряд от бульдозера оставил бы только воронку - они были на боевом взводе», - отметил Дюба.

В администрации поселка показывают кипу писем, в которых требуют от бизнесмена остановить стройку на костях. Говорят, если бы не общественный резонанс - скорее всего дело бы не сдвинулось с мертвой точки.

Поисковикам пришлось прорываться на место раскопок буквально с боем, в сопровождении полиции и следователей. Все это было похоже на разборки из девяностых. Собственник земли привел с собой группу поддержки. Ребята спортивного телосложения не церемонились ни с поисковиками, ни с полицией.

Сам владелец земли Юрий Мацко сейчас под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по факту повреждения и уничтожения воинских захоронений. Офис той самой компании находится прямо напротив поля с останками красноармейцев.

На место раскопок пришел и председатель местного совета ветеранов - он не может поверить, что коммерсант, который каждый год на 9 мая поздравлял фронтовиков с праздником, мог так цинично поступить с останками защитников Ленинграда.

«Я вот его знаю давно - он человек такой, что старается делать все для ветеранов и пенсионеров», - считает председатель совета ветеранов поселка Тельман Владимир Иванов.

И действительно - на 9 мая бизнесмен поздравляет ветеранов с Днем победы и радуется, что поисковики нашли его погибшего деда-фронтовика.

Но одно дело высокопарные слова, а совсем другое - терять деньги. Когда коммерсант понял, что на купленной им земле воинские захоронения, и на их раскопки могут уйти месяцы, он решил сделать вид, что ни про какие братские могилы не знает. Чтобы не пришлось останавливать стройку и нести потери.

«Для того чтобы заработать рубль и купить лишнюю машину, человек готов перевернуть память и забыть что он русский, что он гражданин страны», - возмущается Мачинский.

Эксперты объясняют, что по закону обнаруживший воинские захоронения собственник земли обязан остановить стройку и сообщить об этом местным властям. Но по факту в законе есть лазейки.

«В законе нет такой нормы которые бы предусматривали осмотр на неучтенных захоронениях. Если территория была передана и находится у владельца давно», - говорит сопредседатель «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Петербурженка, внучка фронтовика, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова обещает взять это дело под личный контроль.

Пока же поисковики продолжают искать красноармейцев на этом нашпигованном снарядами и минами пятачке Ленинградской земли и верят, что когда-нибудь здесь появится памятный знак или мемориал.

Раскопки идут уже несколько дней. Поисковики нашли траншею, засыпанную еще тогда, в 1941 году. Через каждые полметра погибший солдат. В ботинках, валенках, с гранатами и противогазами - словно они шли в атаку. В это трудно поверить, но тогда, в сотне метров от немецкой передовой, товарищи смогли их захоронить. А сейчас, под мирным небом, бизнесмены просто вывезли останки бойцов самосвалами на помойку как ненужный хлам.