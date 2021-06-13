Пощечина политическому имиджу: почему французы считают Макрона виновником тяжелейшего кризиса

Президенту Эммануэлю Макрону на этой неделе влепили пощечину. Нападавший уже задержан, поруган и понесет заслуженное наказание. Но на фоне всеобщего движения гражданского сопротивления, которое развернулось во Франции в последние месяцы – в общем, такой поступок никого особо не удивил.

На первый взгляд может показаться, что во время встречи в районе Дром мужчина хочет пожать Эммануэлю Макрону руку. Но нет - он держит его, чтобы не увернулся. И внезапно бьет французского президента по лицу открытой ладонью.

Спустя пару минут преступник задержан, а Макрон изо всех сил делает вид, что ничего особенного не произошло. Улыбается, продолжает пожимать руки и у него уже готова ответная речь. Чтобы все это осталось просто ударом по щеке, - а не по политическому имиджу.

«Это не такая уж большая проблема - получить пощечину, когда ты идешь к толпе, чтобы сказать "привет". Это ничего, там были три дамы, которые ждали долго, чтобы меня поприветствовать. Такое может случиться в любой момент. Но я не думаю, что это означает что-то более глубокое, чем единичный акт», - заявил Макрон после инцидента.

Мужчину, который ударил президента Франции по лицу, зовут Дамьен Тарель. Ему 28 лет. Как он сказал на допросе, ему близки идеалы движения «желтых жилетов». А еще Тарель активный участник общества ультраправых католиков и монархистов. Объясняя свой поступок, Дамьен назвал Макрона символом упадка страны. Давая пощечину президенту, он кричит - «Montjoie Saint-Denis». Когда то это боевой клич использовали французские рыцари, а сейчас он стал девизом правых экстремистов.

На суде Дамьен Тарель заявил, что в своем поступке не раскаивается. И, кажется, уверен французы одобрят то, что он сдела,. Именно Эммануэля Макрона многие в стране считают ответственным за тяжелейший внутренний кризис. Об этом не говорят публично, но страна на пороге гражданской войны - из-за роста радикального исламизма и постоянного притока мигрантов, которые не соблюдают законы Пятой республики.

Всего за полтора месяца во Франции опубликовали сразу три открытых письма от силовиков. Страну нужно отвоевывать назад - это слова из публичного обращения полицейских к властям страны. С их точки зрения, во Франции сложилась чрезвычайно серьезная ситуация. Про ненависть к Франции и про рост насилия в стране пишут и военнослужащие, которые сейчас сражаются за интересы Пятой республики на Ближнем востоке и в Северной Африке. Но сначала было открытое письмо Эммануэлю Макрону и кабинету министров Франции, которое подписали 20 отставных генералов.

«Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу», - говорится в тексте письма.

Это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его автор - бывший офицер жандармерии Жан-Пьер Фабр-Бернадак. Теперь он вынужден встречаться с журналистами на съемных квартирах. Нигде надолго не задерживается - ему постоянно приходят угрозы. Он описывает самый вероятный сценарий - как в любую минуту может начаться глобальный конфликт, который может стать концом пятой республики.

«Полицейские заезжают в район, и они окружены бандой из 25-30 человек с бейсбольными битами, коктейлями Молотова. В какой-то момент они начинают бить полицейскую машину, это уже происходило. Мы же понимаем, что два-три полицейских паникуют. Стреляют. Они убивают 3-4 бандитов. Что произойдет потом? Моментально город будет в огне. Моментально все вспыхнет. И не только этот город. Все города», - считает Фабр-Бернадак.

А дальше – глобальное противостояние, террористические атаки и тысячи жертв. Офицер заявляет, что ни президент ,ни правительство не осознают, насколько опасна ситуация. В мигрантских гетто все больше исламских радикалов. Работают вербовщики террористических организаций. И пока французские военные ведут боевые действия с террористами за пределами страны - внутри все сильнее - пятая колонна.

«Они ненавидят Францию. Они придумывают оскорбительные прозвища французам. Сосиски, сыры - они нас так называют. К сожалению, государство этим вопросом не озадачивается. Они предпочитают позицию страуса, зарыться головой в песок, и не хотят ничего видеть. Они видят только если что-то уже случилось. И говорят "О, это очень печально". А это ужасно», - отмечает Жан-Пьер.

Все это -следствие политики, которую Франция вела десятилетиями. В составе Евросоюза Пятая республика будто забыла и о своих интересах, и о своих гражданах. И сейчас – пожинает плоды.

«Мы следуем за Европой, как слепые щенки. Европа говорит, что делать, сегодня немцы нам все диктуют, они - сказали Европа идет направо и все идут направо. Говорит идти налево – мы идем налево. Нельзя быть щенками на поводке у Германии», - заявляет экс-офицер.

Политика мультикультурализма, когда Старый свет охотно принимал переселенцев из Африки и Ближнего Востока, превратилась в колонизацию наоборот. Уже сносят памятники выдающимся жителям. Появились позорные списки исторических личностей. В них и Наполеон, которого теперь называют милитаристом, колонизатором и деспотом. Фактически сейчас переписывается история Европы.

«Я думаю американцы хотят изменить менталитет французов на американский манер. США насаждают политику уничтожения культуры, вы должны знать это. И вот вы на пороге уничтожения культуры», - отмечает Жан-Пьер Фабр-Бернадак.

Это жестокая реальность, в которой сейчас живет Пятая республика. Настроение, которое царит в обществе, лучше всех выразил известный французский писатель. Мишеля Уэльбека, лаурета гонкуровской премии, постоянно обвиняют в исламофобии. Еще в 2015 году Уэльбек предупреждал - совсем скоро Франция перестанет быть собой. Но его последнее эссе, которое называется «Самовлюбленное падение Франции» – о том, что в стране уже не осталось ничего, за что следует бороться.

«Я смотрю во все стороны и вижу только мрак. Я не собираюсь утверждать положительные истины или защищать мнения. Я вижу ситуацию, которая, не дает ничего, кроме повода для сомнений и беспокойства», - заявил Уэльбек.

Он констатирует - страна потеряла свою идентичность. И отвечает военным - слишком поздно. Не будет никакой гражданской войны. Ведь мы уже проиграли.

И вот уже – в центре Москвы, мы разговариваем с. Жиль Рио - мэр города Бонневиль-Апто - один из тех французов, кого мигранты заставили эмигрировать из собственной страны. Теперь он живет в столице России. Два раза отмечает День Победы – 8 мая со всей Европой, а 9го – с россиянами. И домой не собирается.

«Если я уехал из Франции, то это также потому что я не узнаю ту Францию моей юности 20 лет назад. Появились сейчас "зоны без права", то есть зоны, где французское право не действует, и где полиция не может проводить операции, так как мигранты считают эти кварталы "своей территорией", и присутствие полиции в этих местах они расценивают как агрессию по отношению к себе», - рассказал Рио.

Пока действующее французское правительство, не в силах что то сделать, только наблюдает за растущим мигрантским кризисом, силу набирают правые партии. Лидер Национального объединения Марин Ле Пен не отрицает того, что ситуация критическая. В своей стране французы больше не чувствуют себя в безопасности.

«Положение ухудшилось в чрезвычайно серьёзных масштабах в том, что касается природы насилия и его градации. Оно затрагивает всех, везде. Французы чувствуют себя в окружении», - заявила политик.

Через год выборы президента. Благодаря своей откровенности Марин Ле Пен быстро набирает очки. Опросы показывают - партия президента стремительно теряет популярность. Сокращается поддержка и левых, которые традиционно за идею принятия мигрантов. Вот заголовок социалистической газеты Liberation. Вместо Cote d'azur - так на французском называется регион Лазурный берег - на обложке – Cote d’alert – что переводится как критический уровень опасности. Но это вовсе не про миграционный кризис в регионе и возможную гражданскую войну в стране, - главная опасность, по мнению газеты, - усиление политических конкурентов. Ведь в Лазурном берегу уверенно лидирует кандидат от Национального объединения Тьери Мариани.

«Результаты опросов - это свидетельство того, что люди действительно хотят перемен. И я думаю, что мы победим, мы сможем изменить ситуацию в регионе», - заявил кандидат.

Реальные дела - именно это сейчас и нужно французам, которые устали от политических игр и политкорректных заявлений. Это и показывает растущая популярность правых. А насколько общество пятой республики готово к изменениям – будет видно уже через две недели, когда в стране пройдут региональные выборы. По которым во Франции всегда определяли, кто победит на следующих - президентских.