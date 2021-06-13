Торжество, которое объединяет всех: как наша страна отметила День России

Российский триколор покоряет новую небесную вершину – стремительно улетает от земли на 15 километров – в стратосферу. Пока флаг парит в невесомости, на земле – торжества по всей стране.

В Пятигорске просыпаются в четыре утра - все для того, чтобы с первыми лучами солнца развернуть гигантское полотно на горе Машук.

Рассекая волны Москвы-реки с флагом России устраивают флешмоб на парусных яхтах. В Ростове-на-Дону – автопробег спецтехники в аэропорту. В Калмыкии –конный пробег. По всей стране в цвета триколора подсвечивают мосты и башни. А в Удмуртии за душевными песнями раскрывают секреты самых вкусных пирогов.

Торжество, которое объединяет всех. На земле, в воздухе и на орбите. Над всей праздничной суетой – космонавты, на связи – МКС.

«С каждым годом смысл и значение этого праздника становится для нас все более важными, близкими, созвучными нашим проникновенным чувствам Отечеству, искренней убежденности, что Россия для всех нас — это самое родное место на Земле», - поздравляют землян космонавты.

Праздник проходит и в Кремлевском дворце. В этот день – традиция вручать государственные премии за выдающиеся достижения и самоотверженную работу. Звучат фанфары, футляры с золотыми звездами героя труда и лауреатскими знаками несут гвардейцы Президентского полка. Владимир Путин, открывая церемонию, всех поздравил с Днем России.

«Рад приветствовать вас в Кремле и прежде всего поздравить собравшихся в этом зале, всех граждан нашей страны с праздником – Днем России. Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений», - заявил президент.

Церемония проходит в самом большом зале – Георгиевском. Особая атмосфера – в один день награждение ученых и композиторов, инженеров и писателей, работников сельского хозяйства и моряков. Звание Герой Труда России получает капитан ледокола Геннадий Антохин. За его плечами – 30 лет отваги, сложнейшие экспедиции и спасательные операции, когда он думал не о себе, о других. И не боялся рисковать.

Еще одна звезда украсила лацкан пиджака Александра Бондаренко - тракториста из Ростова-на-Дону. Своей профессии он посвятил почти полвека.

Лауреаты сидят в шахматном порядке – коронавирус еще не побежден. С инфекцией помогает справится первая в мире зарегистрированная вакцина «Спутник V». Разработка, которая стала прорывом. Государственную премию в области науки и технологий президент вручает создателям вакцины: директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу, его заместителю по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБЗ Министерства обороны - полковнику Сергею Борисевичу.

Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса, и наши исследователи добились успеха, можно сказать, триумфа – в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», что позволило России не только обеспечить доступность вакцины для наших граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам», - отметил Путин.

После награждения прошла неформальная беседа с лауреатами, с бокалом шампанского в руках. И также в центре внимания - вести с коронавирусного фронта. Да, вакцинация идет, наращивает обороты, но этого пока недостаточно. Так, например, в Москве каждый день вакцинируется 10 тысяч человек, в то время как привить можно гораздо больше людей, а значит, быстрее справиться с инфекцией.

«У нас это же обычное явление, что народ относится так, настороженно, я бы сказал к подобным процедурам. Но на мой взгляд, после того, когда у нас провакцинировано уже 18 миллионов и ни одного серьезного случая нет осложнений. Мне кажется, что это достаточно убедительные доказательства того, что вакцинирование должно идти шире», - считает президент.

Говоря об отсутствии осложнений президент имеет в виду и свой личный опыт.

«У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась - 37,2 было. А потом, ну это было вечером уже, утром проснулся - уже ничего», - рассказал глава государства.

Александр Гинцбург рассказал последние новости - на подходе вакцина для подростков от 15 до 17 лет. Для детей помладше тоже готов иммунный щит от ковида – в виде капель в нос. Вакцинироваться можно будет уже в сентябре.

«Интраназально иммунизируем - то есть ту же самую вакцину распыляем соответственно в нос. Защищает хорошо маленьких - 8-12 лет. Фактически первый класс. И ни один не заболел, никакой побочки нет абсолютно - нет ни температуры, ничего», - рассказал Гинцбург.

Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава получила госпремию за выдающиеся достижения в области искусства, говорит спасибо за создание «Спутника» - благодаря вакцинации театральная жизнь снова в оффлайне. Она блистала на лучших оперных сценах, но в прошлом году работу пришлось прервать – заболела ковидом.

Но успехов современников, да и самого нашего государств,а попросту не было бы без подвигов наших великих предков. День России – это еще и связь поколений. В этом году страна празднует 800 лет со дня рождения князя Александра Невского.

Вместе с Патриархом Кириллом Владимир Путин открывает выставку, посвященную великому полководцу.

«Вот перед вами панорама, которую мы хотели расположить на первом русском ратном поле - на Чудском озере, в деревне Самолва, там где произошло Ледовое побоище. Александр Невский привычно изображается в образе почти 50-летнего человека - на самом деле на Невской битве ему было всего 19 лет, то есть подросток», - отметил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Сто картин из 40 российских музеев и частных коллекций. Рядом с полотнами на выставке - артефакты эпохи Александра Невского. Они впервые покинули свои музеи. Из Городца - княжеский шлем. Из Псковско-изборского музея-заповедника - Довмонтов меч. Как напоминание, что Александр Невский - князь, не проигравший ни одного сражения. Родился в непростое время и понимал, что может принести один неверный шаг.

«Крестоносцы шли освобождать гроб Господень, а в 1204 году они вместо Иерусалима захватили Константинополь, разграбили его и уничтожили», - рассказывает Тихон.

Самые масштабные празднования проходят на его родине – в Переславле-Залесском. Когда-то город был вторым по значению центром Владимирского княжества, где процветала торговля. И в память об этом на народной площади прилавки усыпаны богатствами Переславля – яства, текстиль, украшения. Со сцены вспоминают историю родного города.

Князь, воин, дипломат, святой. В переломное время Александр Невский сумел сохранить язык, границы и нашу веру. По мнению историков одно из важнейших событий в жизни юного Александр Ярославича произошло именно здесь, в Спасо-Преображенском соборе. Под сводами этого белокаменного храма его крестили, а через несколько лет он здесь же принял княжеский постриг, это стало символом окончания детства. Александру Невскому остригли волосы и вручили меч. Ему было пять. На престол он вступит 16 лет. В 20 – разгромит шведов. После этого и получит прозвище Невский. В 22 победит немцев.

В День России весь город – одна большая площадка памяти. На одной улице воссоздают набеги татаро-монгольского ига, с Золотой Ордой князь сумеет договориться, на другой - реконструкторы передают быт и атмосферу перед боем, мирный отдых, ужин на костре, а на утро - сражение.

В храме Александра Невского - выставка скульптур и картин, авторы – жители Переславля-Залесского в разные годы. Здесь можно представить каким был князь.

Потому праздник День России, когда вспоминают героев – особенно важен. Это и есть торжество нашей силы, нерушимая связь поколений сквозь века. Большой праздник большой страны. В подмосковном парке «Патриот» специально к этому дню открыли уникальную экспозицию танкового музея – некоторые экспонаты только в единственном экземпляре. Не стоит забывать и грандиозный концерт на Красной площади. Так прошел один из главных государственных праздников, день, когда мы еще больше чувствуем единение и гордимся нашей Родиной.