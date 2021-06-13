Два дня до встречи в Женеве: чего ожидают от саммита Путина и Байдена

Два дня остается до самого ожидаемого политического события этого лета - 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Местом проведения саммита выбрали живописную виллу XVIII века - «Ла Гранж». Из ее окон открывается вид на самый большой в городе розарий, старинные фонтаны и парусные лодки, пришвартованные у берега Женевского озера.

Сейчас виллу окружили временными заграждениями — закрыт доступ также в прилегающие парки и на берег Женевского озера. Часть водного и воздушного пространства также будет закрыта. Власти города уже попросили жителей отнестись к предстоящему событию ответственно, работать из дома и лишний раз не выходить на улицу. Западная пресса пишет, что само место в идиллическом уголке Швейцарии и повышенные меры безопасности должны обеспечить «спокойную обстановку» на переговорах.

Ну а глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что для того чтобы разговор получился продуктивным, Соединенным Штатам стоило бы провести работу над ошибками и отказаться от позиции гегемона.

«Надеюсь, что при подготовке к саммиту те, кто сейчас занимается Россией в администрации Байдена, оценят действия, интересы и позицию Российской Федерации, наши "красные линии", в конце концов, и сделают "работу над ошибками" прошлых лет, откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензий на гегемонию в мировых делах», - заявил Лавров.

Заместитель министра Сергей Рябков добавил, что если американцы проявят готовность к возобновлению контактов между двумя странами - восстановить нормальную работу посольств Москва готова немедленно, однако пока предпосылок к этому со стороны Штатов не видно.

«Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло, и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», - заявил Рябков.

О необходимости срочно снизить напряженность в отношениях двух стран заявила и группа специалистов по безопасности из России, Европы и США. Они опубликовали открытое письмо, в котором предупреждают о возросшей опасности непреднамеренного столкновения ядерных держав.

Нынешний уровень напряжения они сравнивают с событиями накануне Первой мировой войны. Также как и тогда эскалация происходит очень быстро. Так же как и тогда государства конкурируют и испытывают острую нехватку доверия. Только теперь цена ошибок может быть неизмеримо большей, с учетом ядерного оружия, способного уничтожить миллионы людей в считанные минуты.

Владимир Путин накануне встречи тоже делает важные, по сути программные заявления, посылает серьезные сигналы и очерчивает красные линии Москвы - переступать за которые никому не будет позволено.

Темы все те же – расширение НАТО и события на Украине. Это самые болезненные наши точки в отношениях с Западом. Но в этот раз слова Путина настолько четкие, выверенные и холодные. Все звучит настолько жестко, что нашим западным партнерам стоит призадуматься.