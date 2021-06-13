Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Два дня до встречи в Женеве: чего ожидают от саммита Путина и Байдена

Алексей Курильченко
19:56 13.06.2021
Министр иностранных дел России прокомментировал свои ожидания от предстоящего саммита в Женеве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Два дня остается до самого ожидаемого политического события этого лета - 16 июня в Женеве президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Местом проведения саммита выбрали живописную виллу XVIII века - «Ла Гранж». Из ее окон открывается вид на самый большой в городе розарий, старинные фонтаны и парусные лодки, пришвартованные у берега Женевского озера.

Сейчас виллу окружили временными заграждениями — закрыт доступ также в прилегающие парки и на берег Женевского озера. Часть водного и воздушного пространства также будет закрыта. Власти города уже попросили жителей отнестись к предстоящему событию ответственно, работать из дома и лишний раз не выходить на улицу. Западная пресса пишет, что само место в идиллическом уголке Швейцарии и повышенные меры безопасности должны обеспечить «спокойную обстановку» на переговорах.

Ну а глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что для того чтобы разговор получился продуктивным, Соединенным Штатам стоило бы провести работу над ошибками и отказаться от позиции гегемона.

«Надеюсь, что при подготовке к саммиту те, кто сейчас занимается Россией в администрации Байдена, оценят действия, интересы и позицию Российской Федерации, наши "красные линии", в конце концов, и сделают "работу над ошибками" прошлых лет, откажутся от ведения диалога исключительно с позиции претензий на гегемонию в мировых делах», - заявил Лавров.

Заместитель министра Сергей Рябков добавил, что если американцы проявят готовность к возобновлению контактов между двумя странами - восстановить нормальную работу посольств Москва готова немедленно, однако пока предпосылок к этому со стороны Штатов не видно.

«Если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло, и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», - заявил Рябков.

О необходимости срочно снизить напряженность в отношениях двух стран заявила и группа специалистов по безопасности из России, Европы и США. Они опубликовали открытое письмо, в котором предупреждают о возросшей опасности непреднамеренного столкновения ядерных держав.

Нынешний уровень напряжения они сравнивают с событиями накануне Первой мировой войны. Также как и тогда эскалация происходит очень быстро. Так же как и тогда государства конкурируют и испытывают острую нехватку доверия. Только теперь цена ошибок может быть неизмеримо большей, с учетом ядерного оружия, способного уничтожить миллионы людей в считанные минуты.

Владимир Путин накануне встречи тоже делает важные, по сути программные заявления,   посылает серьезные сигналы и очерчивает красные линии Москвы - переступать за которые никому не будет позволено.

Темы все те же – расширение НАТО и события на Украине. Это самые болезненные наши точки в отношениях с Западом. Но в этот раз слова Путина настолько четкие, выверенные и холодные. Все звучит настолько жестко, что нашим западным партнерам стоит призадуматься.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:56 В стране и мире
статья
Два дня до встречи в Женеве: чего ожидают от саммита Путина и Байдена
19:53 В стране и мире
Роспотребнадзор: симптомы при COVID-19 изменились из-за мутаций
18:26 В стране и мире
В Подпорожье в Ленинградской области перевернулся автобус с 45 пассажирами, десять госпитализированы
19:33 В стране и мире
Лидеры G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями
15:46 В стране и мире
Попова: вредные советы не вакцинироваться уносят жизни людей
Популярное
Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня
Власти Москвы рекомендовали перевести на «удаленку» пожилых и граждан с хроническими заболеваниями
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.