Лидеры G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями

По итогам саммита «семерки» была принята Декларация Карбис-Бэй о здоровье, в которой пообещали совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем.

Документ включает в себя меры по борьбе с новыми пандемиями, которые подобны коронавирусной инфекции. Лидеры стран G7 обещали сократить время на создание вакцин от новых инфекционных заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней.

«Мы будем работать вместе, чтобы инвестировать в инновации сейчас с целью создания безопасных и эффективных вакцин, методов лечения и диагностики, которые будут доступны в течение 100 дней после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения», - сообщили руководители стран G7 в декларации, пишет ТАСС.

Ранее в Бразилии выявили новый штамм коронавирусной инфекции, который быстрыми темпами распространяется по территории страны. Соответствующее открытие, о котором сообщил вице-президент Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора, сделали ученые из университета Сан Паулу.