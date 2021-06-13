В Москве погиб ребенок во время катания на водных лыжах

В столичном районе Строгино на Москве-реке шестилетний ребенок погиб во время катания на водных лыжах. По данным прокуратуры, мальчик упал в воду. Сообщается, что он попал под винты катера. Ребенку пытались оказать помощь, но он скончался от полученных травм.

«Предварительно установлено, что сегодня, 13 июня 2021 года, в районе 67-го километра МКАД под мостом вблизи концертного зала "Крокус-сити Холл" с катера за борт упал 6-летний ребенок, который доставлен в поисково-спасательную станцию. Однако, от полученных травм скончался», - сообщил заместитель транспортного прокурора Москвы Николай Грязнов.

Ранее в Приморье в воду рухнул автомобиль с тремя людьми, среди которых был ребенок. 11-летнюю девочку, выбросило из салона при аварии, все остальные остались внутри автомобиля.