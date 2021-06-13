В Волгограде фура протаранила маршрутку, пять человек доставлены в больницу
Фура в Волгограде протаранила маршрутку, один из госпитализированных в тяжелом состоянии.
© Видео: @Кристина Горцунова, ВКонтакте © Фото: @Кристина Горцунова, ВКонтакте
В Волгограде фура протаранила маршрутку. Очевидцы выложили видео в Сеть. На кадрах видно, как на перекрестке дороги лежит перевернутая маршрутка.
На месте происшествия много машин скоро медицинской помощи. Известно, что пять человек пострадали, один был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «v1.ru».
ДТП произошло на пересечении улицы Ухтомской и Университетского проспекта. Дальнейшая информация уточняется.