В стране и мире В Волгограде фура протаранила маршрутку, пять человек доставлены в больницу Кира Карон Фура в Волгограде протаранила маршрутку, один из госпитализированных в тяжелом состоянии. © Видео: @Кристина Горцунова, ВКонтакте © Фото: @Кристина Горцунова, ВКонтакте Читайте нас на: В Волгограде фура протаранила маршрутку. Очевидцы выложили видео в Сеть. На кадрах видно, как на перекрестке дороги лежит перевернутая маршрутка. На месте происшествия много машин скоро медицинской помощи. Известно, что пять человек пострадали, один был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «v1.ru». ДТП произошло на пересечении улицы Ухтомской и Университетского проспекта. Дальнейшая информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика