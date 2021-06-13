«Ничего, кроме проблем»: как Путин отреагировал на политику президента Зеленского

В преддверии российско-американской встречи на высшем уровне в Женеве, Владимир Путин дал интервью, в котором четко и жестко обозначил все красные линии, переступать которые Россия никому не позволит. Это касается в том числе и скандального законопроекта Владимира Зеленского, где русских предлагается попросту вычеркнуть из числа коренных украинских народов. Комментируя эту инициативу Зеленского, российский президент провел прямые параллели с Третьим Рейхом.

«Как быть людям со смешанной кровью? Что делать с этими людьми? Им что, как в нацистской Германии, будут мерить черепа, а другие части тела циркулем? Я уже не говорю о других составляющих. Я видел этот проект. Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правовое правило, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации. А не коренные, значит, могут? И в том числе и русские», - заявил Путин.

Это, пожалуй, самая жесткая риторика со стороны Владимира Путина за весь период постмайданной Украины. И хотя Москва всегда была полностью открыта для двустороннего сотрудничества, официальный Киев предпочел полностью отказаться от конструктивного диалога.

«Нам всегда есть о чем говорить. Потому что мы соседи. Но когда мы спросили на уровне администрации, о чем предполагается поговорить, мы получили ответ: о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность важна и для России, и для Украины, но мне думается, что у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом», - отметил президент.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что такие недвусмысленные сигналы со стороны Москвы адресованы в первую очередь американскому президенту. Ведь тут проходит еще одна красная линия - непрекращающееся расширение блока НАТО на восток. Да и Украина едва ли не каждую неделю просится в Североатлантический альянс.

«Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова и Днепропетровска до центра России сокращается до 7-10 минут. Это для нас "красная линия" или нет? Возьмем то, что неприемлемо для США – размещение наших ракет на Кубе. Подлетное время да Вашингтона – 15 минут А для того, чтобы оно сократилось до 7-10 минут, нужно разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США "красная линия"?», - отметил российский лидер.

Именно украинский путь в НАТО во вторник Владимир Зеленский обсуждал по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. В преддверии российско-американской встречи на высшем уровне, президент Незалежной очень сильно хотел лично увидеться с главой Белого дома. Как говорит Зеленский - для консультаций.

«Считаю такие консультации важными. Я верю, что консультации должны проводиться лицом к лицу, потому что многие вещи просто нельзя обсуждать по телефону. Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей», - говорится в сообщении Зеленского.

Перед российско-американским саммитом Владимир Зеленский заметно нервничает, ведь на ней вполне ожидаемо будут говорить и об Украине. Может поэтому и случился в Незалежной очередной конфуз. По итогам телефонных переговоров с Байденом офис Зеленского опубликовал пресс-релиз в котором похоже выдал желаемое за действительное - якобы американский лидер говорил необходимости срочно предоставить Украине план действий по членству в НАТО. В Вашингтоне этому мягко говоря удивились и потребовали не приписывать Байдену того, что он не говорил. Но действительно ли Вашингтон не гарантирует Киеву вступление Украины в НАТО? Политику двойных стандартов США еще никто не отменял.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали украинцам, вернее, украинскому руководству и Зеленскому. Откуда мы это знаем? А может, они ему просто сказали: "знаешь что, ты рановато вылез и не к месту вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом?"», - считает Путин.

Кажется, что в отношениях Москвы и Киева не осталось ничего, кроме проблем.

«Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, то это не моя и не наша прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях. И под ними стоят подписи непризнанных республик – ЛНР и ДНР. Подписи стоят! И более того, тогдашний президент Украины, господин Порошенко, настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик», - отметил президент.

И сейчас выполнение соглашений, достигнутых и подписанных еще в 2015 году в Минске, Украина уже не просто игнорирует, откровенно саботирует. Тут и срывы переговоров в трехсторонней контактной группе, и регулярное нарушение режима прекращения огня, о котором как о своей заслуге постоянно говорит Зеленский.

В конце неделе под Луганском украинской диверсионной группой были хладнокровно расстреляны пятеро ополченцев. Это произошло сразу после визита Зеленского в зону боевых действий.

«Украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения, причем один из них выстрелом из снайперской винтовки иностранного производства. В рядах армии ЛНР бывшие шахтеры, комбайнеры и никто не был кадровым военным, пришлось взяться за оружие в результате переворота. Без отцов в результате хладнокровного убийства остались четверо детей. - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По данным ЛНР, оружие украинской армии идет из США. Поставки боеприпасов и приборов ночного видения ведет одна из американских компаний. А в тренировочных лагерях под Мариуполем заокеанские инструкторы готовят украинских снайперов. В ЛНР не сомневаются - Киев напрямую причастен к новым попытках эскалации конфликта. И создается впечатление, что все это далеко не случайно происходит аккурат накануне российско-американского саммита в Женеве.