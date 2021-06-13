Попова заявила, что любое послабление мер профилактики COVID-19 может привести к ухудшению ситуации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19, в случае послабления мер профилактики. По ее словам, расслабляться нельзя.

«Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя», - сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Ранее Попова заявила, что вредные советы не вакцинироваться уносят жизни людей. По ее словам, донести правду о коронавирусе - одна из главных задач Роспотребнадзора на сегодня. По словам Поповой, привиться нужно «чем быстрее, тем лучше».