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Диетолог рассказала, какое мороженое можно съесть в жару без вреда для фигуры

Валентина Пескова
14:38 13.06.2021
В теплую погоду особенно не хочется набирать лишний вес, поэтому съесть холодный, но сладкий десерт всем было бы наиболее актуально без всяких «отягчающих» последствий.
Диетолог рассказала, какое мороженое можно съесть в жару без вреда для фигуры
© Фото: Aline Pone, Pixabay
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Чем больше в молоке жирности и содержания сливок, - тем выше будет калорийность и его холестериновая составляющая у данного конкретного вида мороженого. Как предупредила читателей «Звезды» врач-диетолог Ольга Шмелева, если человек не хочет поправляться в жару, ему нужно выбирать просто фруктовый лед.

«Поэтому если человек все-таки хочет похудеть - это я сейчас даже не говорю об углеводах и сахарах, которые входят в любое мороженое, - а не набрать лишний вес, съедая мороженое, - он все-таки должен выбирать фруктовый лед, то есть отказываться от насыщенных жиров, чтобы калорийность мороженого была как можно меньше», - рассказала специалист.

С другой стороны, пояснила диетолог, если никакой сверхзадачи похудеть или не поправиться не стоит, - тогда лучше обратить внимание на пломбир, который хоть и дороже по цене, однако намного выигрывает в качестве. Тем более, что для молодого организма калорийность не имеет принципиального значения, отметила Ольга Шмелева.

Также не нужно забывать, что мороженое с одной стороны снижает температуру тела, но с другой стороны сладкие продукты приводят к задержке жидкости в организме, и возникает большая потребность пить. Поэтому в жаркую погоду рекомендуется съедать не более одного мороженого в день.

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