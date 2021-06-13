Диетолог рассказала, какое мороженое можно съесть в жару без вреда для фигуры

Чем больше в молоке жирности и содержания сливок, - тем выше будет калорийность и его холестериновая составляющая у данного конкретного вида мороженого. Как предупредила читателей «Звезды» врач-диетолог Ольга Шмелева, если человек не хочет поправляться в жару, ему нужно выбирать просто фруктовый лед.

«Поэтому если человек все-таки хочет похудеть - это я сейчас даже не говорю об углеводах и сахарах, которые входят в любое мороженое, - а не набрать лишний вес, съедая мороженое, - он все-таки должен выбирать фруктовый лед, то есть отказываться от насыщенных жиров, чтобы калорийность мороженого была как можно меньше», - рассказала специалист.

С другой стороны, пояснила диетолог, если никакой сверхзадачи похудеть или не поправиться не стоит, - тогда лучше обратить внимание на пломбир, который хоть и дороже по цене, однако намного выигрывает в качестве. Тем более, что для молодого организма калорийность не имеет принципиального значения, отметила Ольга Шмелева.

Также не нужно забывать, что мороженое с одной стороны снижает температуру тела, но с другой стороны сладкие продукты приводят к задержке жидкости в организме, и возникает большая потребность пить. Поэтому в жаркую погоду рекомендуется съедать не более одного мороженого в день.