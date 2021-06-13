Спорт На польском телевидении сборную Украины представили под российским флагом Алена Миронова В календаре матчей Евро-2020 на польском телевидении сборную Украины представили под флагом России. © Фото: Vitalii Kliuiev, imago, Globallookpress Читайте нас на: На польском телевидении в календаре матчей Евро-2020 сборную Украины представили под российским флагом. Соответствующее фото опубликовали в социальных сетях. Как отмечается, работники телевидения, анонсируя матчи чемпионата, которые должны состояться 13 июня, не поменяли флаги стран, которые играли 12 июня. Так, вместо украинского флага был показан российский. Перепутанными оказались и другие флаги: вместо флага Нидерландов показали флаг Бельгии, вместо флага Англии - флаг Уэльса, вместо хорватского флага - швейцарский, вместо австрийского - флаг Дании, а вместо Северной Македонии - флаг Финляндии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика