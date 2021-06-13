В Подмосковье во время соревнований утонул триатлонист

В Бронницах ходе состязаний на Кубок России и Всероссийских соревнований по триатлону TITAN-2021 погиб спортсмен. Как сообщает в паблике телеканал «Москва 24», то, что мужчина находился в воде без сознания, заметила фотограф.

После чего к нему сразу же подплыли другие спортсмены. Погибшего с помощью спасателей удалось вытащить на берег. С соревнований его увезли на автомобиле скорой помощи.

Позже стало известно, что спортсмен, которому чуть больше 40 лет, попал под винты лодки.