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Царский размер: кадры прохождения подводной лодки «Князь Владимир» через угольное ушко бухты Ягельной

Егор Левин
15:00 13.06.2021
«Князь Владимир» участвовал в знаменитых учениях «Умка-2021» - эта подлодка была одной из трех, пробивших лед Арктики и всплывших на поверхность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из главных традиций Северного флота России - свои «первые шаги» любая подводная лодка делает именно на нем. Первую стрельбу она также произведет именно здесь. Такой период переживает сейчас российская атомная подлодка стратегического назначения 4-го поколения проекта 955А (09552) «Борей-А» К-549 «Князь Владимир».

Первое впечатление человека, который впервые попадает на атомную подводную лодку - «Какая же она большая!». Здесь поражаются даже те, кто уже бывал на дизель-электрических лодках, на многофункциональных и многоцелевых. Описывая размер этого крейсера, подводники приводят такое сравнение: это огромный плавающий 5-этажный дом в высоту длиной, сравнимой с полутора футбольными полями. Напомним, «Князь Владимир» участвовал в знаменитых учениях «Умка-2021» - эта подлодка была одной из трех, пробивших лед Арктики толщиной около 1,5 метров, и всплывших на поверхность.

Во время съемок «Военной приемки» «Князю Владимиру» необходимо было пройти узкость. Казалось бы, расстояние достаточное, но для огромной подлодки - словно игольное ушко.

Бухта Ягельная была освоена уже после войны, в ней базировалась эскадра, а затем, с созданием ракетно-ядерного флота, было принято решение перевести сюда, в первую очередь, стратегическую составляющую отечественного подводного флота.

Постепенно вспомогательные буксиры отошли в сторону, и командир «Князя Владимира» взял управление всем караваном. Начиная с этого момента, крейсер двигается за счет резервных средств, с помощью мощного дизельного генератора и вспомогательных движительных комплексов. Ядерно-энергетическая установка находится в нерабочем состоянии.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводный форпост Севера» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Впервые на телевидении журналисты отправляются в поход на самом современном российском стратегическом подводном крейсере «Князь Владимир». Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров обойдет ранее засекреченные отсеки, в том числе ракетный, а также расскажет о том, как происходило первое в истории массовое всплытие подлодок во льдах Арктики, во время проведения комплексной экспедиции «Умка-2021».

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