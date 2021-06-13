Шойгу поблагодарил патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма ВС РФ

Сергей Шойгу поблагодарил патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма Вооруженных сил России.

«Я с глубокой благодарностью обращаюсь к вам, Ваше Святейшество, за то, что благословили и позволили нам сделать и создать все это. За ваше каждодневное участие в создании всего этого. Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах, при создании и строительстве этого храма. И за это вам спасибо», - сказал Шойгу, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси на годовщине освящения Главного храма Вооруженных сил России.

Шойгу добавил, что храм действительно может считаться народным, он действительно построен народом. Он один из самых посещаемых храмов всей страны - полтора миллиона человек за год.

«Мы находимся в нескольких днях, когда будем отмечать траурную дату - 80 лет с начала самой кровопролитной войны. 80 лет с того дня, когда, оттолкнувшись от этого места, русское воинство, армия нашей страны, погнала фашистов на запад. 80 лет - большой срок. Но за это время страна не построила ни одного храма в честь Победы в Великой Отечественной», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что теперь такой храм есть, и выразил уверенность в том, что это - только начало большого пути. Ведь храм Вооруженных сил - это еще и храм, построенный в честь ознаменования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.