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Шойгу поблагодарил патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма ВС РФ

Тимур Шерзад
12:04 13.06.2021
Министр добавил, что храм действительно может считаться народным, он действительно построен народом. Он один из самых посещаемых храмов всей страны - полтора миллиона человек за год. 
Шойгу поблагодарил патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма ВС РФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу поблагодарил патриарха Кирилла за участие в создании Главного храма Вооруженных сил России. 

«Я с глубокой благодарностью обращаюсь к вам, Ваше Святейшество, за то, что благословили и позволили нам сделать и создать все это. За ваше каждодневное участие в создании всего этого. Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах, при создании и строительстве этого храма. И за это вам спасибо», - сказал Шойгу, обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси на годовщине освящения Главного храма Вооруженных сил России.

Шойгу добавил, что храм действительно может считаться народным, он действительно построен народом. Он один из самых посещаемых храмов всей страны - полтора миллиона человек за год. 

«Мы находимся в нескольких днях, когда будем отмечать траурную дату - 80 лет с начала самой кровопролитной войны. 80 лет с того дня, когда, оттолкнувшись от этого места, русское воинство, армия нашей страны, погнала фашистов на запад. 80 лет - большой срок. Но за это время страна не построила ни одного храма в честь Победы в Великой Отечественной», - отметил Шойгу.

Министр добавил, что теперь такой храм есть, и выразил уверенность в том, что это - только начало большого пути. Ведь храм Вооруженных сил - это еще и храм, построенный в честь ознаменования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

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