Сергей Собянин повторно сделал прививку от коронавируса

Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что привившись от COVID-19 впервые еще в марте 2020 года, он обнаружил, что у него стали падать показатели защитных титров, поэтому мэр решил провакцинироваться повторно.

«По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первую компоненту "Спутника V"», - написал мэр Москвы в своем блоге.

Как заявил Собянин, после первой части прививки у него не наблюдается никакого ухудшения состояния и чувствует он себя хорошо.

В прошлом году, сделав вакцину от COVID-19 одним из первых, столичный мэр отметил, что пошел на этот шаг в том числе и для того, «чтобы придать тонус коллегам, самому быть уверенным, что мы открыли окно возможностей, что мы все делаем правильно».