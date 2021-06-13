Розыгрыш автомобиля: в Москве запускают программу стимулирования вакцинации для лиц старше 18

В Москве запускают новую программу стимулирования вакцинации от COVID-19 для граждан старше 18 лет - они смогут принять участие в розыгрыше автомобиля.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что уже действует программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку.

«Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет», - отметил Собянин в своем блоге.

Так, граждане, получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля, станут участниками розыгрыша автомобилей. Еженедельно будет проводиться розыгрыш пяти автомобилей стоимостью порядка одного миллиона рублей.