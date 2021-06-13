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Эксперт проконсультировал, как не стать жертвой обмана при покупке ювелирных украшений

Валентина Пескова
10:10 13.06.2021
Недобросовестные продавцы могут обмануть несведущего покупателя и выдать за дорогую вещь - совсем обычную копию-подделку.
Эксперт проконсультировал, как не стать жертвой обмана при покупке ювелирных украшений
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Приобретая ювелирные украшения даже в сертифицированных магазинах эксперты советуют покупателям внимательно смотреть на то, что им выдают «драгоценный металл», который по факту может им не являться.

Специалист школы «Ювелирный цех» Дмитрий Селиверстов пояснил, что в первую очередь нужно обратить внимание пробу ювелирного изделия, обозначаемую на нем цифрами. Самой распространенной для золотых изделий - считается 585-я. В таком сплаве содержание золота составляет 58,5%, остальная часть - серебро, медь, палладий и никель.

«Если на изделии нет клейма или ника производителя, это должно насторожить», - цитирует «360» Селиверстов.

Самая непонятная история - с украшениями, которые привозят в РФ из-за границы, что в основном касается Китая. На них могут стоять совсем невнятные и не сертифицированные пробы, за точность которых продавцы, скорее всего, даже не смогут отвечать.

Иногда, указал специалист, изготовители специально указывают более высокую пробу, чтобы искусственно задрать цену. Тогда установить настоящую стоимость и состав сплава изделия, а проще говоря - факт обмана, поможет только экспертиза.

«Опять же китайские производители могут добавить в золото что-то более дешевое, аллергенное. Плохие примеси глазами не распознать. Их следы можно установить только под микроскопом», - добавил эксперт.

Стоит задуматься о качестве украшения, если из-за него начинает что-то происходить с организмом в процессе ношения: возникает сухость кожи, сыпь или появляются зеленые следы. Настоящие и качественные металлы таких побочных эффектов, как правило, не дают.

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