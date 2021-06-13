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Сотни суток под водой: командир подводной дивизии Северного флота России описал обычный поход подводников

Егор Левин
10:20 13.06.2021
Сергей Старшинов скромно отметил, что это - привычная работа подводников, и она - в лучших традиция тех, кто служил на базе в Гаджиеве во время войны; на расположенном здесь обелиске - портреты семи Героев Советского союза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Когда экипаж подводной лодки возвращается на базу, командиру необходимо вполне дежурными фразами описать состояние вверенного ему объекта и людей вполне дежурными фразами. Однако они кажутся таковыми ровно до того момента, как немного над ними не задуматься.

«Поход прошел успешно, задачи все выполнены, поставленные командованием флота. Материальная часть не подвела, материальная часть в строю. Личный состав здоров. Считаю, задачи выполнены в полном объеме и успешно», - звучит в такие моменты в рубке.

Вроде бы действительно дежурные фразы, но мысль о том, что после похода «материальная часть» могла не быть в строю, не покидает. Труд подводника - всегда огромный риск. Простой пример: атомная станция, ее обслуживают сотни специалистов; здесь - такой же реактор, но в замкнутом пространстве и в руках всего полутора десятка моряков. Под водой все на грани и на пределе.

По старой традиции, каждый возвращающийся экипаж встречают с оркестром, на пирсе выстраиваются другие экипажи. К тому же, это и тот редкий случай, когда сюда пускают родственников. Такую картину смогла наблюдать команда «Военной приемки» в день возврата подводной лодки К-157 «Вепрь» на базу в Гаджиево.

Первым на берег сходит командир, его доклад принимает Командующий подводными силами Северного флота. Следом спускаются на твердую землю остальные подводники и торжественное построение. Вручение наград и долгожданная встреча с родными.

«За прошлый год экипажи, на которых я ходил, провели под водой более 150 суток. Из них - 120, 130 чистого подводного плавания», - поделился информацией о длительности походов «Звериной дивизии» командир 24-й дивизии подводных сил Северного флота Сергей Старшинов.

Он скромно отмечает, что это - привычная работа подводников. И она - в лучших традиция тех, кто служил в Гаджиеве во время войны. На расположенном здесь обелиске - портреты семи Героев Советского союза.

Первый в списке - сам Магомет Гаджиев, командир подлодки, погибший вместе с экипажем в неравном бою с немецким конвоем. Говорят, это ему принадлежит фраза: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке - все или побеждают, или погибают».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводный форпост Севера» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Впервые на телевидении журналисты отправляются в поход на самом современном российском стратегическом подводном крейсере «Князь Владимир». Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров обойдет ранее засекреченные отсеки, в том числе ракетный, а также расскажет о том, как происходило первое в истории массовое всплытие подлодок во льдах Арктики, во время проведения комплексной экспедиции «Умка-2021».

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