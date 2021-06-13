«Могу петь и 10 песен»: тувинская певица Шенне выступит в финале «Новой Звезды - 2021» сольно и в дуэте с Дмитрием Маликовым

Тувинская певица Шенне довольно известна в своем родном регионе как исполнительница этнических композиций. Она признается, что счастлива тому, как может радовать земляков своим творчеством. Сделать ей это предстоит в том числе и со сцены всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021», где она споет свою сольную песню, а также поучаствует в дуэте с популярным певцом Дмитрием Маликовым.

Как оказалось, спеть с кем-то известным давно было мечтой Шенне, так как, по ее мнению, это большой шанс проявить себя.

«Стоять на одной сцене со звездой - это очень круто! В полуфинале я набрала 80 баллов, но потом мне дали шанс участвовать в финале», - поделилась тувинская певица.

При этом двойная нагрузка Шенне вовсе не испугала.

«Я могу даже петь и десять песен, мне кажется, это нормально. Нужно просто хорошенько подготовиться!», - со смехом заявила она.

Смотрите финал всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» в воскресенье и понедельник, 13 и 14 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда». В режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и хиты таких звезд, как Владимир Пресняков, Наргиз Закирова, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова и многих других. Имя самого сильного вокалиста страны по версии «Новой Звезды - 2021» назовет председатель жюри Максим Дунаевский.