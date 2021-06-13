Плавучий замок: недра подводной лодки «Князь Владимир» от первого лица

В современном мире контролировать всю работу большой и тяжеловооруженной подводной лодки вполне возможно вовсе не покидая оснащенный пункт контроля внутри нее. Но по традиции только так дела не делаются: одна из обязанностей командира - личный обход лодки. Команда «Военной приемки» сняла такой от первого лица, воспользовавшись помощью одного из подводников экипажа российской атомной подлодки стратегического назначения 4-го поколения проекта 955А (09552) «Борей-А» К-549 «Князь Владимир».

Если начинать «экскурсию» с главного входа, с рубки, то в самом низу у нее есть люк, через который необходимо спустится. Такие кадры - эксклюзив «Военной приемки», так как большую часть внутреннего пространства самого современного российского подводного крейсера еще никогда не показывали по ТВ.

Сразу обращают на себя внимание прямые длинные коридоры. На стенах - панно с фотографиями и техническими характеристиками иностранных субмарин. На подлодке есть места, куда заходить с камерой строго запрещено - их пришлось обходить по верхним или нижним палубам.

«Князь Владимир» обладает самым большим ракетным отсеком в истории отечественного подводного флота. Ранее были реализованы 8-ракетные отсеки, но в настоящий момент в пределах одного ракетного отсека можно расположить до 16 баллистических ракет «Булава» в соответствующих контейнерах.

В следующем отсеке прохождение между ракетами уже более затруднено. В нем находится шахта №7 с изображенной на ней звездой. Она - та самая, из которой 29 октября 2019 года был успешно был выполнен запуск баллистической ракеты «Булава». Такие обозначения всегда наносятся на шахты, из которых успешно осуществлялся пуск.

Пуск тогда был осуществлен из акватории Белого моря по цели на полигоне Кура на Камчатке. А до этого сценарий пуска был неоднократно отработан в режиме тренажера.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Подводный форпост Севера» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Впервые на телевидении журналисты отправляются в поход на самом современном российском стратегическом подводном крейсере «Князь Владимир». Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров обойдет ранее засекреченные отсеки, в том числе ракетный, а также расскажет о том, как происходило первое в истории массовое всплытие подлодок во льдах Арктики, во время проведения комплексной экспедиции «Умка-2021».