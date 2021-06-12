Пассажир рейса в США попытался открыть дверь во время полета

Летевшие рейсом 1730 авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Атланту пассажиры пережили несколько неприятных моментов. В какой-то момент один из сидевших в салоне мужчин неожиданно встал и направился к передней части самолета.

Там он встал лицом к пассажирам и сделал объявление по салону о том, что им «нужно быть рядом с кислородными масками», после чего попытался открыть входную дверь.

«Это была еще одна попытка теракта или захвата самолета?» - недоумевает пользователь Twitter Стэнли Робертс, опубликовавший видео инцидента.

Как сообщает «АвиаНовости», экипаж моментально отреагировал и с помощью других пассажиров скрутил пытавшегося открыть дверь. После чего командир корабля принял решение о немедленной посадке и совершил ее в аэропорту Оклахома Сити.

Специалисты пояснили, что открыть входные двери в самолете практически невозможно во время полета на высоте из-за разницы давлений снаружи самолета и внутри.