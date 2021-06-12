В ГИБДД будут отслеживать разговаривающих по телефону водителей

Сотрудники ГИБДД решили начать осуществлять скрытое визуальное отслеживание разговаривающих по телефону водителей. О планах правоохранителей сообщил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», - цитирует ТАСС Митрошина.

Согласно проекту приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать опасное вождение и факты разговоров по мобильному телефону за рулем при проведении скрытого надзора на дорогах

Ранее сообщалось, что в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России предложили сделать электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами.