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В День России Шуховская башня в Дзержинске засияла цветами российского флага

Валентина Пескова
08:34 12.06.2021
Активисты ОНФ, ученики, педагоги и родители Дзержинских школ вместе с юнармейцами стали участниками флешмоба в честь праздника - Дня России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У Шуховской башни в Дзержинске на Оке, - копии той, которая находится в Москве у телецентра на Шаболовке, - прошел большой флешмоб, приуроченный ко Дню России.

Около 100 человек, среди которых - активисты ОНФ, ученики Дзержинских школ №5, 30 и 68 со своими педагогами и родителями, а также дзержинские юнармейцы - развернули у подножья 128-метровой башни полосы белого, синего и красного цвета, сложив их в большой российский флаг. Площадью «живого» полотнища составила более 162 квадратных метров.

После того, как флаг был готов на земле, цветами национального триколора красочно заиграла и сама Шуховская башня, которая с помощью подсветки засияла над Окою.

«День России - праздник, который объединяет всех жителей нашей страны, независимо от возраста, сферы деятельности и интересов. Наш флешмоб не случайно прошел именно у Шуховской башни. Башня рядом с Дзержинском - один из ярких символов России, ведь мы по праву можем гордиться достижениями нашей научной и инженерной мысли, сюда любят приезжать туристы с детьми, и здесь приятно проводить свободное время», - поделился глава города Иван Носков.

Металлические конструкции гениального инженера Владимира Шухова, созданные еще в XIX веке, - намного опередили время и до сих пор вдохновляют архитекторов по всему миру. Шуховская башня на Оке - одна из двух, наряду с московской, - сохранившихся в России высотных многосекционных гиперболоидных конструкций российского изобретателя. Она была построена через семь лет после башни на Шаболовке и признается западными специалистами более совершенной и достойной внесения в список Всемирного наследия.

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