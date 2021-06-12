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В полиции раскрыли, как мошенники крадут деньги в Сети под видом покупателей и продавцов

Алена Миронова
08:35 12.06.2021
Полиция предупредила о росте числа мошенников, которые крадут деньги в Сети под видом покупателей и продавцов.
В полиции раскрыли, как мошенники крадут деньги в Сети под видом покупателей и продавцов
© Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER, Globallookpress
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Московская полиция предупредила о росте числа мошенников, которые крадут деньги в Сети под видом покупателей и продавцов.

Отмечается, что обычно при заказе товаров или оказании услуг преступники просят ввести предоплату на некий виртуальный кошелек - так и похищаются денежные средства.

«Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны. Мошенники нередко выдают себя за покупателей или продавцов», - предупредили в полиции.

Мошенник-покупатель же действует по следующей схеме - он звонит по объявлению потерпевшего, разменному на сайте, говорит о том, что желает приобрести товар и желает внести предоплату, однако для этого он требует в обязательном порядке продиктовать данные по карте, а также три цифры на обратной стороне. Следует помнить о том, что для перевода денежных средств достаточно знать только лишь номер карты.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется внимательно изучить страницу продавцы - проверить его на наличие отзывов, комментариев, уточнить, когда был создан сайт или магазин. Например, если его существование меньше месяца, рекомендуется отказаться от покупки. Также необходимо проверить наличие офиса данного магазина, убедившись в наличии этого адреса по карте.

В полиции также рекомендует проверять покупателей и продавцов в сообществах и на сервисах «черный список».

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