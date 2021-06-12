Путин рассказал о поимке причастных к громким убийствам

Президент России Владимир Путин заявил, что лица, причастные к громким убийствам последних лет, найдены. Некоторые из них находятся в тюрьме. Об этом российский лидер высказался в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован 12 июня.

Ведущий, в свою очередь, упомянул Анну Политковскую, Бориса Немцова.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые из них в тюрьме. И мы готовы продолжать работу в этом направлении», — сказал Путин.

Комментируя предполагаемую причастность власти России к вышеупомянутым убийствам, глава государства подчеркнул: «Я не хочу показаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, словесное несварение».

Путин также отдельно упомянул экс-министра по делам печати и телерадиовещания Михаила Лесина, который умер в США, назвав его достойным и хорошим человеком.