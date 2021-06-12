В стране и мире Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России Алена Миронова Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России. © Фото: Lenin Nolly, Keystone Press Agency Читайте нас на: Государственный секретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России. «От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. Политик подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с российскими властями для развития стабильных двусторонних взаимоотношений. В соответствии с его словами, Штаты поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом, а также содействовать в вопросах и темах, которые представляют глобальный интерес. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика