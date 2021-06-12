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Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России

Алена Миронова
07:55 12.06.2021
Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.
Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России
© Фото: Lenin Nolly, Keystone Press Agency
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Государственный секретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.

«От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Политик подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с российскими властями для развития стабильных двусторонних взаимоотношений.

В соответствии с его словами, Штаты поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом, а также содействовать в вопросах и темах, которые представляют глобальный интерес.

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