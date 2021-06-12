Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России
Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.
© Фото: Lenin Nolly, Keystone Press Agency
Государственный секретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России.
«От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России», - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Политик подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с российскими властями для развития стабильных двусторонних взаимоотношений.
В соответствии с его словами, Штаты поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом, а также содействовать в вопросах и темах, которые представляют глобальный интерес.