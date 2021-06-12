Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лера Кудрявцева рассказала о последствиях COVID-19

Алена Миронова
07:46 12.06.2021
Известная телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram последствиями коронавируса.
Лера Кудрявцева рассказала о последствиях COVID-19
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Читайте нас на:

Последствия коронавируса появились у телеведущей Леры Кудрявцевой на третий месяц после болезни. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

«Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — отмечается в сообщении телеведущей.

Лера Кудрявцева переболела COVID-19 в начала 2021 года - болезнь протекала в легкой форме, однако, как стало известно, последствия ощущаются до сих пор.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:17 В стране и мире
Путин рассказал о поимке причастных к громким убийствам
06:55 В стране и мире
В ГИБДД рассказали о лазейке, которая позволяет водителям не оплачивать штрафы
05:26 В стране и мире
Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России
02:00 В стране и мире
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
01:46 В стране и мире
Видео
Президент России назвал Байдена «карьерным политиком»
Популярное
«Упали до низшей точки»: Путин оценил динамику отношений с США
Видео
Эксперт рассказала об опасном для здоровья твороге
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.