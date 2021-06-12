Лера Кудрявцева рассказала о последствиях COVID-19

Последствия коронавируса появились у телеведущей Леры Кудрявцевой на третий месяц после болезни. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

«Головные боли, сил нет, апатия и опять начались панические атаки. Короче, в моем случае долбануло по нервной системе. Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — отмечается в сообщении телеведущей.

Лера Кудрявцева переболела COVID-19 в начала 2021 года - болезнь протекала в легкой форме, однако, как стало известно, последствия ощущаются до сих пор.