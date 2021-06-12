Британский медик рассказал, как распознать рак по голосу

Медицинский специалист из Великобритании Жан-Пьер Жиннон заявил, что в отдельных случаях начинающееся онкологическое заболевание можно выявить у человека по его голосу. Так, на рак щитовидной железы, например, может указывать необъяснимая хрипота.

«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», - посоветовал Жинон в беседе с Express.

Также медицинский специалист отметил, что к хрипоте может привести и обычная бактериальная инфекция. Медик призвал обращать внимание на такие симптомы, как трудности при глотании, появление шишки рядом с гортанью, опухшие лимфоузлы на шее, затрудненное или хриплое дыхание. Врач предупредил, что каждый из них может говорить о раке щитовидной железы.