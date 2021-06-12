В ГИБДД рассказали о лазейке, которая позволяет водителям не оплачивать штрафы

Некоторые водители после смерти родственника не сразу проводят перерегистрацию автомобиля на себя и ездят по документам умершего собственника. Об этом сообщает ГИБДД по Кировской области.

«Выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фото-видео фиксации нарушений ПДД», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что эксплуатация автомобиля после смерти собственника может привести к привлечению к административной ответственности и штрафу до 800 рублей, а также изъятию госномера и документов на автомобиль.

Родственники умершего собственника обязаны обратиться в ГИБДД для того, чтобы прекратить учет такого автомобиля и зарегистрировать его в законном порядке.