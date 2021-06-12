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Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару

Валентина Пескова
06:26 12.06.2021
В жаркую погоду собаки делаются вялыми и уставшими, в связи с чем им тяжело найти себе укромное место, поэтому они часто дышат и потребляют много жидкости.
Кинолог назвал собак, которым запрещено гулять в жару
© Фото: pixabay.com
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Собаки, у которых наблюдается ожирение, есть сердечно-сосудистые заболевания, беременные животные, а также - пожилые и молодые - могут довольно тяжело переносить жару.

Как посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, в знойные дни таких животных необходимо беречь от физических нагрузок и прогулок на открытом солнце, чтобы их состояние здоровья не стало еще хуже.

«В жару нужно снизить в целом физические нагрузки для всех собак. Но к собакам с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также к собакам крупных и гигантских пород - нужно относиться с особым вниманием», - цитирует кинолога РИА Новости.

Из-за зноя собаки быстро становятся вялыми и уставшими, им тяжело найти укромное место, где можно полежать в тени, поэтому они часто дышат и потребляют много жидкости. Однако бывает, что собака плохо переносит жаркую погоду, не демонстрируя особых изменений в поведении и образе жизни. Поэтому хозяин питомца всегда должен быть внимателен сам, зная, что его четвероногий друг находится в зоне риска, пояснил Голубев.

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