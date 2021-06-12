В США мужчина выжил после попадания в пасть кита

Мужчина выжил после попадания в пасть горбатого кита в США у побережья штата Массачусетс.

«Внезапно я почувствовал невероятно сильный толчок. Следующее, что я заметил, была полная темнота…Я мог чувствовать, что двигаюсь, и что кит сжимает мускулы во рту», - передает издание Cape Cod Times слова 56-летнего Майкла Пакарда.

Отмечается, что кит сразу же выплюнул мужчину обратно - видимо, почувствовал дискомфорт, начал резко мотать головой.

После инцидента мужчину доставили в больницу - у него зафиксировали повреждения мягких тканей. Серьезных травм или переломов не обнаружено.

По мнению ученых, подобные инциденты происходят крайне редко - горбатые киты, как правило, не представляют опасности для человека и могут проглотить людей лишь случайно, поедая мелких рыб и других морских существ.