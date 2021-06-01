«Все устали от конфронтации»: Медведев рассказал об отношениях России и Запада

Россия устала от конфронтации с Западом, однако эту спираль раскрутили не россияне. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы все устали от конфронтации. А кому это нравится? Никому это не нравится. И мне это не нравится. Уверен, и президенту это не нравится, и другим моим коллегам», - объяснил он в беседе с «Коммерсантом».

Политик считает, что западные государства, реагируя на возврат Крыма в состав России, «могли повести себя гораздо более тонко, умно: не разрушить отношения», а выразить обеспокоенность.

«Но они же все разрушили, сожгли дотла», - добавил Медведев.

При этом он подчеркнул, что не имеет в виду, что всегда «во всем виновата одна сторона, что мы белые и пушистые, а они всегда грязные и плохие». Однако зампред Совбеза уверен, что в данной ситуации Россия не была инициатором такого рода конфронтационной спирали.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там голосования, в ходе которого большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. После присоединения полуострова Запад ввел санкции в отношении нашей страны. Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что референдум в данном регионе был проведен в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.