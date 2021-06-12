Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправил главе РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил президента, а также правительство и народ страны с Днем России. Соответствующую информацию сообщило ЦТАК.

Как указывает агентство, глава КНДР адресовал дружественной России теплые слова, пожелав ее гражданам процветания и благосостояния, а президенту - больших успехов и здоровья. Он также выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между странами «во всех сферах», отметив, что взаимодействие партнеров вступило в новую фазу после встречи с Путиным во Владивостоке.

В прошлом году Ким Чен Ын также направлял поздравления с торжественным для России днем. Он подчеркивал, что не сомневается в полном исполнении всех договоренностей между РФ и КНДР, которые способствуют крепким отношениям стран.