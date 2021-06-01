Танкисты ЮВО приступили к тренировкам на компьютерных тренажерах экипажей Т-72Б3

В Абхазии новобранцы танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам на компьютерных тренажерах экипажей танков Т-72Б3.

Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальное боевое пространство с учетом необходимых времени года и суток, погодных условий, географических и климатических характеристик.

Тренажеры позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 мишеней - танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.

На мониторах перед обучающимся отображается движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально их отдаленности. Возможности танковых тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых и моделировать обстановку виртуального боя.