Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла видео, в котором поздравила граждан РФ с Днем России. Запись разместило на своей странице в соцсети Twitter посольство РФ в Аргентине.

В праздничном ролике артистка призналась в любви и теплых чувствах к стране. На Орейро в этот момент был надет кокошник.

«Россия для меня - тоже Родина», - поделилась латиноамериканская звезда.

Ранее исполнительница рассказывала, что привязанность к России она ощутила еще до первого визита в страну. Она отметила, что сама похожа на русских женщин как именем, так и внешностью, и даже душой.