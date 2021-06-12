Наталия Орейро в кокошнике записала поздравление с Днем России
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро сняла видео, в котором поздравила граждан РФ с Днем России. Запись разместило на своей странице в соцсети Twitter посольство РФ в Аргентине.
В праздничном ролике артистка призналась в любви и теплых чувствах к стране. На Орейро в этот момент был надет кокошник.
«Россия для меня - тоже Родина», - поделилась латиноамериканская звезда.
🇷🇺 Наталья Орейро - певица и актриса, Уругвай, Аргентина:— Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) June 12, 2021
Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю! 🎉💐@MID_RF#ДеньРоссии, #МыРоссия #paramirusiaes #DiaDeRusia #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gjjfvHJeSa
Ранее исполнительница рассказывала, что привязанность к России она ощутила еще до первого визита в страну. Она отметила, что сама похожа на русских женщин как именем, так и внешностью, и даже душой.